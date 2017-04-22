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bebeklere sebze sevdirmenin yolları!

BEBEKLERE SEBZE SEVDİRMENİN YOLLARI!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bebeklere sebze sevdirmenin yollarını anlattı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:55
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Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Bebeğiniz sebze tüketmeyi sevmiyor ise öğün saatleri zorlaşabilir. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun sağlığının devamı için yeterli vitamin, mineral ve besin öğelerini alıp almadığı konusunda endişe duyabilirsiniz. Sebze yemeğine karşı isteksiz olan bir bebeği bu besinlere karşı özendirmek mümkündür" diye konuştu.



Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, Bebeklere sebze sevdirebilmenin yollarını şöyle sıraladı;



"1- Anne sütü yoluyla erkenden farklı tatları tanıtın: Yapılan çalışmalar bebeklerin yeni besinlerin tüketimine maruz kalmadan önce, annelerinin emzirirken tükettiği besinleri daha zevkle yediklerini ortaya koymuştur. Annenin diyetindeki tatların bebeğe anne sütü kanalıyla geçtiğini biliyoruz. Bebekler lezzetleri algılayabiliyorlar, eğer daha önceden bir aşinalık var ise besini daha kolay kabul edip, daha kolay tüketebiliyorlar. Eğer emziriyorsanız bebeğe sebze sevdirebilmek için tabağınıza sebze eklemeye başlayın.



2- Sebzeler bebeğin ilk besinlerinden biri olsun: Katı besinlere 6.ay itibari ile başlanabilir. Mısır gibi potansiyel allerjenlerden kaçınarak istenilen karışımlara pişmiş sebze püreleri eklenebilir. Kabak veya havuç gibi tatlı veya hafif aromalı sebzeler ile başlanabilir. Bebek dostu yumuşak dokusuyla avokado da ilk olarak tanıtılabilecek mükemmel bir besindir. Günde 1 kez birkaç çay kaşığı sebze alımı bebeğin o lezzete alışmasını sağlayacaktır. Kademeli olarak bu miktarı arttırıp günde ½ su bardağı oluncaya kadar devam edilmelidir.



3- Sebzelerdeki nitrat düzeylerini düşünün: Nitrat toprak, gübre, kuyu suyu ve doğal olarak sebzelerde bulunur ve bebekler için zararlı olabilir. Nitrat seviyesi yüksek olan besinler: ıspanak, havuç, kabak, pancar ve yeşil fasülyedir. Nitratı güvenli bir şekilde sindirebildikleri 6 aylıkken bile bir seferde bu besinlerin çok fazla verilmesi sakıncalıdır. Bebek için bu sebzelerle hazırlanacak ev yapımı besinlerden artanları hemen dondurun ki nitrat aktivitesi artmasın veya bu spesifik besinleri bebeğe sunmak istiyorsanız ticari bebek yiyecekleri de satın alınabilir, organik olanlar tercih edilebilir. 3 aylık altı olan bebeklere bu besinlerin verilmesi uygun değildir. Bebeğiniz mide asidini azaltıcı bir ilaç alıyor ise yüksek nitratlı sebzeleri sunmadan önce doktorunuza danışın.



 



kaynak:habertürk








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