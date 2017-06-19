Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bebeklerde romatizma olur mu?

BEBEKLERDE ROMATİZMA OLUR MU?

Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın yaşlılık dönemine özgü bir hastalık olarak bilindiğini ancak çok küçük yaşlarda dahi bu hastalığa rastladıklarını kaydetti

Tarih : 19 Haziran 2017, 13:13
Puan Ver : Bebeklerde Romatizma Olur Mu?(9/10)9


Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın çocuklarda 3-4 yaşında başlayabildiğini, 6 aylık bebekte dahi hastalığı gördüklerini belirterek, ebeveynlerin farkındalığını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın yaşlılık dönemine özgü bir hastalık olarak bilindiğini ancak çok küçük yaşlarda dahi bu hastalığa rastladıklarını kaydetti.



Genetik kökenli bir hastalık olan romatizmanın bağışıklık sisteminin uyarıcılara aşırı cevap verdiği durumlarda ortaya çıktığını kaydeden Ünsal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her bin çocuktan 1'inde bu hastalığa rastlanabildiğini aktardı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bebeklerde  Romatizma  Olur  Mu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER