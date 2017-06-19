BEBEKLERDE ROMATİZMA OLUR MU?
Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın yaşlılık dönemine özgü bir hastalık olarak bilindiğini ancak çok küçük yaşlarda dahi bu hastalığa rastladıklarını kaydetti
Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın çocuklarda 3-4 yaşında başlayabildiğini, 6 aylık bebekte dahi hastalığı gördüklerini belirterek, ebeveynlerin farkındalığını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal, romatizmanın yaşlılık dönemine özgü bir hastalık olarak bilindiğini ancak çok küçük yaşlarda dahi bu hastalığa rastladıklarını kaydetti.
Genetik kökenli bir hastalık olan romatizmanın bağışıklık sisteminin uyarıcılara aşırı cevap verdiği durumlarda ortaya çıktığını kaydeden Ünsal, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her bin çocuktan 1'inde bu hastalığa rastlanabildiğini aktardı.
kaynak:habertürk
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