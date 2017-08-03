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Bebekler Doğmadan 'kötü Genler'den Kurtulabilecek
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Bebekler Doğmadan 'Kötü Genler'den Kurtulabilecek

BEBEKLER DOĞMADAN 'KÖTÜ GENLER'DEN KURTULABİLECEK

Amerikalı bilim adamları, çığır açacak bir buluşa imza attı. Embriyo üzerindeki gen değişikliği uygulamasıyla, binlerce farklı hastalığın gelecek nesillere aktarılması engellenebilecek.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Bebekler Doğmadan 'kötü Genler'den Kurtulabilecek(7/10)3

Amerikalı bilim adamları bebeğin kalıtsal olarak ailesinden aldığı ve büyüdüğünde hastalıklara dönüşebilecek genleri engellemeyi sağlayacak embriyo üzerindeki gen değişikliği uygulamasını başardı.

"KÖTÜ GENLER" TARİH OLACAK

Bilim dünyasında ilk defa denenen bu yöntemle, anne ve babalarından kalıtsal yolla 'kötü genler' miras alan bebekler böylece daha doğmadan ve hastalıklar oluşmadan iyileştirilebilecek.

Bilim dünyasında tartışılan uygulama, gen üzerinde yapılan değişiklik sayesinde binlerce farklı hastalığın gelecek nesillere aktarılmasını engelleyebilecek.

İLK KEZ İNSAN GENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Amerika'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi ile Güney Kore'deki Temel Bilimler Enstitüsü'nde bilim adamları tarafından geliştirilen uygulama, Journal Nature dergisinde yayınlandı.

Bu uygulama ile ilk kez insan genleri bu araştırmada başarıyla değiştirildi. Embriyodaki hatalı genler düzeltilerek kalp hastalığına neden olan mutasyon riski ortadan kaldırıldı.

İNGİLTERE VE ABD'DE HENÜZ YASAL DEĞİL

Embriyodaki hatalı gen alındıktan sonra embriyonun kendi onarım sistemi, dizilimi sağlıklı olanla değiştirebiliyor.

Söz konusu tekniğin bebeklerde genetik değişikliğinde kullanıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmadığından uygulama İngiltere ve ABD'de henüz yasal değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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