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bebekler de süt dişlerine dikkat!

BEBEKLER DE SÜT DİŞLERİNE DİKKAT!

İleri derecede enfeksiyonlu bir süt dişinin kaybıyla yandaki dişlerin o boşluğa yer değiştirmeleri daimi diş için gerekli olan yerin daralmasına ve çocuğun ileride daha uzun süreli ve maliyetli ortodontik...

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Bebekler De Süt Dişlerine Dikkat!(5/10)7


İleri derecede enfeksiyonlu bir süt dişinin kaybıyla yandaki dişlerin o boşluğa yer değiştirmeleri daimi diş için gerekli olan yerin daralmasına ve çocuğun ileride daha uzun süreli ve maliyetli ortodontik tedaviye ihtiyaç duymasına neden olduğunu kaydeden Dt. Zafer Kazak, bebekler de süt dişlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Diş Hekimi Zafer Kazak, "Günümüzde yetişkin bir birey kadar çocuklar da estetiğe, dış görünüme önem vermektedirler. Ön dişleri olmayan ya da çürük olan bir çocuğun okul ortamında veya sosyal yaşamında karşılaştığı sıkıntılar aslında biz yetişkinlerden çok da farklı değildir. Hatta duygularını yetişkinlere göre çok daha yoğun yaşayan çocukların bu dönemde kişisel öz güvenlerinin de oluşmaya başlaması bu durumu daha da önemli kılmaktadır. Süt dişleri hakkında çevremizde genel düşüncenin bu şekilde olduğu maalesef bir gerçektir, aslında durum sanıldığı kadar masum değildir" dedi.



 



kaynak:sabah








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