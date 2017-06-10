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bebekler anne karnındayken yüzleri tanıyor

BEBEKLER ANNE KARNINDAYKEN YÜZLERİ TANIYOR

Gebeliğin 6'ncı ayından sonra anne karnındaki bebeğin görme tepkileri verdiği belirlendi

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:04
Puan Ver : Bebekler Anne Karnındayken Yüzleri Tanıyor(6/10)8


İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma, bebeklerin daha anne karnındayken yüzleri tanımaya başladıklarını ortaya koydu. İngiltere'deki Lancester Üniversitesi'nde görev yapan psikolog psikoloji bölümü öğretim üyesi Profesör Vincent Reid'in yönettiği araştırmada 4D taramalarıyla anne rahmindeki bebekler incelendi. Bebeklerin görme sisteminin nasıl geliştiği incelenen araştırmada en az 6 aylık gebe anne adaylarının rahmine şekli yüze benzeyen ve başka şekildeki ışıklar tutuldu.



24 haftalık bebekler ana rahminde başlarını çevirecek alan bulamadıklarından ışığa olan tepkileri tam olarak belirlenemedi. Ancak 24 hafta sonrası alanı daha geniş bebeklerin ışığa olan tepkileri daha net bir şekilde gözlemlenebildi. Bebeklerin anne rahmi duvarın da gördükleri yüze benzeyen şeylere döndüğü ancak başka şekillere duyarsız kaldığı ortaya çıktı. Profesör Reid, fetüslerin de bulanık görse de göz ve ağız gibi yüz şekillerine benzeyen şekillere duyarlı olduğunu belirtti. Doğumdan sonra da bebeklerin yüz şeklindeki ışık parçalarına bakmayı tercih ettiği biliniyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bebekler  Anne  Karnındayken  Yüzleri  Tanıyor    haber

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