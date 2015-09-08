BEBEK SİYAHİ ÇIKINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Mercedes Casanellas ve eşi El Salvador'daki doğumdan bir süre sonra bebeklerinin ‘derisinin koyulaştığını' ve kendilerine benzemediğini fark edince polise başvurdu
İngiliz misyoner Mercedes Casanellas, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da doğum yapmak için Hastaneye yattı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Casanellas ve eşi Richard Cushworth, bir süre sonra büyüyen ve deri rengi koyulaşan bebeğin kendilerine benzemediğini fark etti. DNA testi sonucunda bebeğin kendilerine ait olmadığı ortaya çıktı. Hemen San Salvador'a dönen çift burada polise başvurarak soruşturma açılmasını sağladı. Bebeğin çete savaşlarıyla ünlü kentteki hastane personeli tarafından değiştirilerek insan tacirlerine satıldığı düşünülüyor. Casanellas, doğumdan hemen sonra doktorun eline verdiği bebek ile anesteziden uyandıktan sonra kendisine verilen bebeğin farklı bebekler olduğunu iddia etti. Talihsiz kadın, El Salvador'daki hamileliği sırasında doktoru olan jinekoloğun “sık sık bebeğin doğduktan sonra siyahi renkte olabileceğini” söylediğini belirtti. Gözaltına alınan doktorun insan ticareti yapan bir ağın başında olabileceği sanılıyor.
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