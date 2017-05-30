BEBEK SAHİBİ OLMADA YAŞ SINIRI ORTADAN KALKIYOR MU?
Günümüz tüp bebek gelişmeleri eve sağlıklı bebekle dönen mutlu anne-baba sayısının artmasını sağladı. Gebe kalmayı kolaylaştırıcı uygulamalar beraberinde başarılı sonuçları getirdi
İlk tüp bebeğin doğduğu 1978 yılından bugüne kadar tüp bebek uygulamasında pek çok değişiklik meydana geldi. Yumurtalık uyarıcı ilaçların bulunmasıyla birden fazla yumurta elde edilmeye başlandı. Yumurta toplama işleminde ultrason kullanımına geçildi.
HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı habere göre; embriyonlar günde 1 kez değil tüm gün izlenebilir hale geldi. Genetikteki ilerlemeler sayesinde artık embriyondaki 46 kromozomun 4 saatte tespit edilmesi mümkün. Sperm, yumurta ve embriyolar çok başarılı şekilde dondurulabiliyor. Hastaların bağışıklık sistemi düzenlenerek gebelik şansını artırmak mümkün hale geliyor. Bu gelişmeler yüzde 15 civarında olan gebelik oranlarının yüzde 60'a çıkmasının en önemli nedenleri olarak görülüyor.
7 MİLYONUN ÜZERİNDE TÜP BEBEK VAR
Dünyada yaşayan 7 milyonun üzerinde tüp bebek var. Bu sayı her geçen gün artarken günümüzde normal yolla hamile kalma oranının azaldığı belirtiliyor. Bunda sigara kullanmanın ve hormonlu gıdaların çok büyük etkisi var. En büyük problemin her sağlıklı embriyonun rahme yerleşmemesi olduğu belirtiliyor. Eurofertil Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hakan Özörnek, “İnsan zor üreyen bir canlı ve bizler doğanın verdiğinden daha yüksek bir gebelik şansı yaratmak için uğraşıyoruz. Günümüzde her 10 kadından 7'si tüp bebek sayesinde anne oluyor” diyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar