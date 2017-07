İlk tüp bebeğin doğduğu 1978 yılından bugüne kadar tüp bebek uygulamasında pek çok değişiklik meydana geldi. Yumurtalık uyarıcı ilaçların bulunmasıyla birden fazla yumurta elde edilmeye başlandı. Yumurta toplama işleminde ultrason kullanımına geçildi.



HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı habere göre; embriyonlar günde 1 kez değil tüm gün izlenebilir hale geldi. Genetikteki ilerlemeler sayesinde artık embriyondaki 46 kromozomun 4 saatte tespit edilmesi mümkün. Sperm, yumurta ve embriyolar çok başarılı şekilde dondurulabiliyor. Hastaların bağışıklık sistemi düzenlenerek gebelik şansını artırmak mümkün hale geliyor. Bu gelişmeler yüzde 15 civarında olan gebelik oranlarının yüzde 60'a çıkmasının en önemli nedenleri olarak görülüyor.



7 MİLYONUN ÜZERİNDE TÜP BEBEK VAR



Dünyada yaşayan 7 milyonun üzerinde tüp bebek var. Bu sayı her geçen gün artarken günümüzde normal yolla hamile kalma oranının azaldığı belirtiliyor. Bunda sigara kullanmanın ve hormonlu gıdaların çok büyük etkisi var. En büyük problemin her sağlıklı embriyonun rahme yerleşmemesi olduğu belirtiliyor. Eurofertil Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hakan Özörnek, “İnsan zor üreyen bir canlı ve bizler doğanın verdiğinden daha yüksek bir gebelik şansı yaratmak için uğraşıyoruz. Günümüzde her 10 kadından 7'si tüp bebek sayesinde anne oluyor” diyor.







kaynak:habertürk