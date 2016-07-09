

Yaz aylarında özellikle bebek ciltlerinde meydana gelen pişiklerde kullanılan pudradaki tozun, akciğerlere inebileceği uyarısı yapıldı.



Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Bostancı, bebeklerde pişik problemlerine karşı kullanılan bebek pudraları konusunda ailelere uyarılarda bulundu.



Bebeklerde pudranın kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bostancı, "Pudra toz halinde olduğu için dökülürken bebeklerin akciğerlerine inebiliyor. Bu da akciğere yabancı cisim etkisi yapabiliyor. Pudra toz olma özelliğinden dolayı boyun altı, koltuk altı, genital bölge ve kıvrım yerlerinde birikiyor. Birikme sonucunda da ikinci enfeksiyonların o bölgelerde yerleşmesine neden olabiliyor. Çocuk sağlığında ve cilt bakımında kesinlikle pudranın yeri yok." dedi.



Sıcak hava nedeniyle bebeklerde pişik ve isilik problemlerinde artış görüldüğünü ifade eden Bostancı, pudranın pişik tedavisinde yeri olmadığını, pudra kullanılsa bile pişik yaşanabileceğini söyledi.



Bostancı, pişik oluşmaması için sık sık alt değiştirme, idrarla uzun süre temas etmeme, bebeğin altının kuru kalması ve bez değiştirilirken en az 15 dakika hava ile temas sağlanmasını önerdi.



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