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bebek ölümlerinin yüzde 33'ü akraba evliliğinden

BEBEK ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 33'Ü AKRABA EVLİLİĞİNDEN

Söyiler, ölen bebeklerinin yüzde 33'ünün ailelerinde akraba evliliği olduğunu söyledi

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:42
Puan Ver : Bebek Ölümlerinin Yüzde 33'ü Akraba Evliliğinden(10/10)7


Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Söyiler, 2016 yılında 99 bebeğin akraba evlilikleri sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bebek ölümleri istatistik bilgilerinde Bingöl'ün binde 18,2 ile ilk sırada yer aldığını anımsatan Söyiler, "2016 yılında TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında bizimde istemediğimiz bebek ölümleri gerçekleşmişti. Ölen bebeklerimizin annelerin yaş ortalamaları 28, annelerin yüzde 15'i gebelik açısından risk yaş grubunu taşımaktadır. Yani ya 18 yaşının altında ve yahut 35 yaşın üzerinde gebe kalmıştır. Yüzde 20'si de iki doğum arasında beklenen süre risk grubundadır. Yani bir anne adayı bir bebeği doğurmuşsa, ikinci bebeği doğurmak için iki yıl geçmesi gerekiyor ama bu gruptakiler genelde bir yıl sonra gebe kalmıştır. En önemli husus ölen bebeklerimizin yüzde 33'ünün ailelerinde akraba evliliği vardır. Bu çok büyük bir rakam ve bizdeki realite maalesef. Ölen bebeklerin yüzde 10'unda anne-baba kan uyuşmazlığı görüldü. Annelerimizin yüzde 56'sı ya ilkokul mezunu veyahut okuryazar değil" dedi.



 



kaynak:habertürk








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