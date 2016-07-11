

Anne ve babalar bebekleri doğmadan önce en değerli varlıkları için güzel ve özel bir oda yapma telaşına girerler. Bunun için boya mı yoksa duvar kâğıdı ile mi odayı dizayn edelim diye düşünme aşamasındayken çoğu aile bebekleri için duvar kâğıdını tercih etmektedir. Bunun sebebi duvar kâğıdı nın bebekler ve çocuklar için özel oluşturulmuş şekillerinin olması, anne babanın ilgi ve zevklerine göre modellerinin bulunması, çocuğun gelişimi için renklerin canlı ve parlak oluşu, temizliğinin kolay yapılabilmesi ve sağlık açısından da boyaya göre daha güvenli oluşu yatmaktadır. Seçilen duvar kâğıdı bebeğin odasına kolayca yapıştırılabilmektedir.







Anne babalar duvar kâğıdı seçiminde bebeğin cinsiyetine göre renk seçimi yapmaktadırlar. Kız bebekler için lila ve pembe tonları, erkek bebekler için ise mavi ve koyu tonlar anne babalarının en yoğun tercih yaptığı renklerdir. Bebekler ilk doğdukları anda odanın renklerini ve şekillerini anlayamazlar. Ancak ikinci aydan itibaren bebekler etrafını gözlemeye başlarlar. Yapılan araştırmalarda bebeklerinin ikinci ayda kırmızı ve parlak renklere baktıklarını, dikkatini bu renklerin çektiklerini göstermektedir.







Bunu bilen aileler çocukların gelişimlerinin daha iyi olduğunu düşünerek tüm odayı kırmızı tonlarda ve parlak modeller ile düzenlemektedir. Ancak odanın bu denli kırmızı ve parlak oluşu çocuğa çok fazla uyaran verildiği için bebeğin sürekli ağlamasına, huysuzlanmasına, yemek yememesi gibi birçok sorunu beraberinde getirebilir. Çünkü çocuk uyuması gereken saatte uyumaz, sakinleşemez. Bu nedenle bebeğin dikkati sürekli çevrededir. Bunun için anne ve babalar bebek odası duvar kâğıdı seçimi yaparken mümkün olduğu kadar dengeli ve her rengin içinde bulunduğu duvar kâğıtlarını tercih etmelidirler. Mesela mavi tonları bebeğin huzurlu ve sakin uyumasını sağlarken sarı renk bebeğin dikkatini çeker, yeşil renk bebeğin genel olarak sakin olmasını sağlamaktadır, pembe ve lila tonları ise bebeğin uykuya geçişini hızlandırmaktadır. Tıpkı bebekler için olduğu gibi gençler için de genç odası duvar kâğıtları bulunmakta, bakmayı unutmayın.



Tüm bunlar göz önüne alınarak anne babalar duvar kâğıdı seçmeye gittiklerinde sadece kendi zevk ve isteklerine göre değil de bebeğin gelişim özelliklerini düşünerek duvar kâğıdı seçmelidirler. Bu bebeklerinin sağlıklı, huzurlu, neşeli ve sakin olmasını sağlar.