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bebek mamasını maden suyuyla yapın

BEBEK MAMASINI MADEN SUYUYLA YAPIN

Prof. Dr. Karagülle, mineral açısından zengin olan maden suyunun bebek mamalarında kullanılmasını tavsiye etti.

Tarih : 27 Haziran 2016, 09:40
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, "Bebeklerde anne sütünün yanında ek beslenmeye geçildiğinde mamalara biraz maden suyu eklenirse bebeğe iyi bir mineral desteği sağlanmış olur. Maden suyu mama yapımında tercih edilebilir" dedi.



Maden suyunun sinir iletiminde, kas çalışmasında ve kemik sağlığındaki önemine işaret eden Karagülle, maden suyunda bulunun kalsiyum, magnezyum, sodyum, klorür, bikarbonat ve sülfat gibi minerallerin vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineraller olduğunu aktardı.



MADEN SUYU HER YAŞTAN HERKESİN KULLANABİLECEĞİ İÇECEK



Karagülle, özellikle magnezyumun kas çalışmasında kalsiyuma desteğine dikkati çekerek bu mineralin yeteri kadar alınmadığı takdirde vücuttan çekildiğini ifade etti.



Maden suyunun her yaştan herkesin kullanabileceği bir içecek olduğunu anlatan Karagülle, çocuğun alması gereken bütün minerallerin maden suyunda mevcut olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Karagülle, şunları kaydetti:



KAN BASINCINI DÜZENLİYOR



"Bebeklerde anne sütünün yanında ek beslenmeye geçildiğinde mamalara biraz maden suyu eklenirse bebeğe iyi bir mineral desteği sağlanmış olur. Maden suyunun içerdiği bikarbonat, mide asidinin fazlalığını bastırıyor, aynı zamanda kan basıncını düzenleyici etki gösteriyor. Sülfat ise karaciğer, safra kesesi ve kalın bağırsağın düzenli çalışmasına yardımcı. Ülkemizde birçok değerli maden suyu kaynağı var. Maden suyu mama yapımında tercih edilebilir."

 








Etiketler: Bebek  Mamasını  Maden  Suyuyla  Yapın    haber

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