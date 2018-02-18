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Bebek Kıyafetleri Arasına Gizlenmiş Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu
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Bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

BEBEK KIYAFETLERİ ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Şanlıurfa'dan Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Bebek Kıyafetleri Arasına Gizlenmiş Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu(6/10)2

Şanlıurfa'dan Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOLİYİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER BULDU

Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Suudi Arabistan'a bir kolide uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla kargo şirketine baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurt dışı kargo bölümünde Suudi Arabistan'a gidecek koliyi buldu.

BEBEK KIYAFETLERİ İÇİNDE 23 BİN 55 ADET UYUŞTURUCU HAP

Koliyi açan ekipler, bebek kıyafetleri arasına 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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