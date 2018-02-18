BEBEK KIYAFETLERİ ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU
Şanlıurfa'dan Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa'dan Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
KOLİYİ EĞİTİMLİ KÖPEKLER BULDU
Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Suudi Arabistan'a bir kolide uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla kargo şirketine baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurt dışı kargo bölümünde Suudi Arabistan'a gidecek koliyi buldu.
BEBEK KIYAFETLERİ İÇİNDE 23 BİN 55 ADET UYUŞTURUCU HAP
Koliyi açan ekipler, bebek kıyafetleri arasına 23 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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