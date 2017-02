Bebeğin, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için 2 yaşına kadar emzirilmesi gerekiyor. Ancak yanlış bir teknikle emzirilen bebeğin gelişiminde sorun yaşanabilir. Bunu önlemek için, bebek her öğünde tek göğüste emzirilmeli ve sütü tamamen almalı







Anne sütü; bebeğin ilk gıdası, ilk aşısı ve annesi ile kurduğu ilk temastır. Anne ve bebek arasında hayat boyu devam edecek biyolojik ve duygusal bağın temelini oluşturur. Yeni doğan bebeklerin doğumdan yarım saat sonra hemen emzirilmeye başlanması ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi çok önemli. Emzirmenin 2 yaşına kadar devam etmesi de büyük önem taşıyor. Emzirmenin sadece bebeğe değil, anne sağlığına da sayısız faydası bulunuyor. Uz. Dr. Dicle Çelik, anne sütünün ve emzirmenin önemi hakkında bilgi verdi:







GÖĞÜSTEKİ SÜT BİTİRİLMELİ



Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin sağlık durumu iyiyse, bebeklerin ilk yarım saat ya da en geç bir saat içerisinde mutlaka emzirilmesi gerekir. İlk saatler, halk arasında 'ilk ağız' olarak da bilinen kolostrum sütünün alımı açısından çok önemlidir. İlk ağız sütü yani kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte, özellikle prebiyotik ve probiyotik açısından bağırsaklarda iyi bakterinin oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle bebekleri alerjiden, astımdan ve alerjik bronşit gibi birçok hastalıktan korur.



Bebeğe her beslenmede yani her öğünde öncelikle bir göğüs verilmelidir. Bebek bu göğüsteki sütü tamamen almalıdır. Emzirmenin sonlarına doğru, yağdan ve kaloriden zengin sütü alarak doyacaktır. Bu nedenle her öğünde bir göğsü bitirmek oldukça önemlidir. Bazen bebek, ilk beş dakika içerisinde kaloriden zengin, yağlı sütü alır. Bazen de 15-20 dakika ya da yarım saatin sonunda kaloriden zengin sütü alabilir. Eğer bir öğünde her iki göğüs de verilirse, bebek sadece ön sütü alabilir ve kaloriden zengin yağlı sütü almayacağı için kilo alımında sorun yaşanabilir.











kaynak:sabah