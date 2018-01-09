BEBEK GÖRMEYE GİDEN ALİŞAN'IN HEDİYESİ İÇİN DÜŞTÜĞÜ NOTA TEPKİ YAĞIYOR
Psikiyatr arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğum ziyaretine giden Alişan'ın hediye ettiği altın için "O kadar büyüktü ki yastığa takamadık." notunu düşmesi takipçilerinin tepkisini çekti.
Sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı.
"TAKTIĞIM ALTININ AĞIRLIĞINDAN VE BÜYÜKLÜĞÜNDEN YASTIĞA TAKAMADIK"
Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp psikiyatr Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyaret gitti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düştü.
"GÖRGÜSÜZ" YORUMU YAĞDI
Alişan'ın hediye ettiği paylaştığını gören takipçileri ünlü türkücüyü topa tuttu. Takipçiler, Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırdı.
Alişan'ın paylaşımı:
Alişan'ın paylaşımına gelen yorumlar:
Kaynak: haberinburada
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