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bebek cildi bakımında 10 önemli bilgi

BEBEK CİLDİ BAKIMINDA 10 ÖNEMLİ BİLGİ

Bebeklerin ciltleri son derece hassastır ve aynı hassaslıkta bir bakım gerektirir. İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Mamur'dan bebek cildi bakımına yönelik 10 önemli bilgi

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:45
Puan Ver : Bebek Cildi Bakımında 10 Önemli Bilgi(7/10)9



Bebeğiniz mükemmel olabilir ama cildi değildir! Bebeğinizin diğer organ sistemleri nasıl gelişmeye devam ediyorsa cildi de aynı şekilde dünyaya ayak uydurmaya ve olgunlaşmaya devam ediyor. Bizim cildimiz deri ceketse, onlarınki ipek gömlektir. Her zaman yakla- şımlarınızı buna göre yapın.




Bebeğinizin cildinde pişik ve döküntü kolayca oluşabilir. Burada sormanız gereken 3 soru var: Bu kızarıklığı evde kendim iyileştirebilir miyim? Doktora başvurmalı mıyım? Cildinin bozulmasını önlemek için ne yapabilirim?




Bebek bezi pişiği en sık karşılaşacağı- nız cilt sorunudur. Bu pişiğin kaynağı genelde ciltte uzun süre kalmış ıslak bez, popoya göre küçük bez kullanımı ve uygun olmayan pişik kremi, ıslak mendil veya sabundur. Bebeğinizin ıslak bezini hızla değiştirmek, SLA ve SLS içermeyen cilt temizleme ürünleri kullanmak, su ve pamuktan ıslak mendiller ile çinkolu pişik kremi kullanmak bu sorunun önüne geç- mek için atabileceğiniz en önemli adımlardır.




Bebeğinizin yanaklarında sivilce çıkabilir. Bu döküntüler çok normaldir, geçmesi için herhangi bir ürün kullanmaya gerek yoktur.




Konak, saçlı deride ve kaşlarda karşınıza çıkabilir. Pullanma ön plandadır. Banyodan yarım saat önce sıvı yağla o bölgeleri yağlayıp şampuanlayın. Bebek tarağıyla o bölgeleri tarayın. Bunu birkaç gün tekrar edin.




Bebeğinizin cildinin herhangi bir yerinde, yaklaşık 2-3 cm. çapında, kızarık, hafif pullanmış ve ele sertçe gelen cilt kabarcıkları görürseniz büyük ihtimalle egzamadır. Bu alanları nemli tutmak gerekir ancak buna rağmen iyice kızarır hatta sulu yara haline gelirse hemen doktora danışın.




Bebeklerin cildi kurumaya çok müsaittir çünkü ilk aylarda yağ ve nem dengesi ve üretimi henüz tam kıvama gelmemiştir. Kuru cilt için bebeğinizin cildini nemlendirin ve yağlayın. İsilikse bebek cildinin ısınması ve ardından uygun bir şekilde terleyememesinden kaynaklanır. Bu durumda bebek çok giydirilmemelidir. Oluştuktan sonraysa sıvı pudra kullanılabilir.




Bebeğinizde doğum lekeleri olabilir. Boynun arkasında kızarıklık görebilirsiniz. Buna ‘leylek ısırığı' denir. Bunlar yüzeysel damar yumaklarıdır ve ince ciltte bulunan dolaşımı yansıtır. Bu kızarıklıklar aynı zamanda gözkapaklarında veya yüzde de görülebilir. Aylar ilerledikçe bebeğin cildi kalınlaşır ve biz artık bunları görmez hale geliriz. Bu durumda yapılacak bir şey yoktur.




Bazen koyu yuvarlak lekeler görülebilir ve bunların adı da ‘kahve lekesi'dir. Bunların herhangi bir özelliği yoktur, sizin de bir şey yapmanıza gerek yoktur. Çoğu zaman ömür boyu kalırlar. ‘Moğol lekeleri'yse genelde popo civarında bulunan siyahımsı geniş alanlardır. Bunlara da bir şey yapmaya gerek yoktur, aylar ilerledikçe geçerler.




Bebeğiniz için cilt ürünü satın alırken şu ilke mutlaka aklınızda bulunsun: Az içerik her zaman iyidir. Alacağınız ürünün içeriğinde özellikle alkol, SLA, SLS ve paraben bulunmadığından emin olun.



 



kaynak:haberler


















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