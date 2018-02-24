Hindistan'daki Müslümanlar, Pampers marka bebek bezinin üzerinde İslam Peygamberinin adının yazılı olduğu iddiasıyla markayı protesto ederek bebek bezlerini ateşe verdi.

BEZLERİ YAKTILAR

Bebek bezinin üzerindeki kedi figürünün gözleri ve bıyıklarından oluşan figürün Peygamberin Arapça yazılışına benzediğini iddia eden öfkeli grup, onlarca bebek bezini yakarak imha etti.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Darsgah Cihad-o-Shahadat nisimli İslami gruptan aktivistler, Hyderabad'daki Dabeerpura Polis Karakoluna bezler hakkında resmi şikayette de bulundu. Grup yazdığı mektupta ABD markası Procter & Gamble'a ait Pampers'ın, Müslüman toplumun hislerine zarar verdiğini ve ürünlerin hemen raflardan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ülkedeki bazı sosyal medya kullanıcıları Pampers için boykot çağrısında bulunurken, bazıları da karikatürün bağlam dışına çıkarılan masum bir kedi çiziminden başka bir şey olmadığını söyledi.

MARKA İDDİALARI REDDETTİ

Procter & Gamble kıdemli iletişim yöneticisi Scott Popham, "Bu karikatür kullanımının arkasındaki niyet tamamen masum ve hiçbir insana, dine veya kültürel inancına hakaret etmek niyetinde değiliz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada