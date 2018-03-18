BEBEK BEKLEYEN CANER İLE ŞÜKRAN'DAN BİR MÜJDELİ HABER DAHA!
Beşiktaşlı Caner Erkin'in 3,5 aylık hamile olan eşi Şükran Ovalı'nın ikiz bebek beklediği öğrenildi
Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi. 3 buçuk aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebek beklediği iddia edildi. Bu haber karşısında oldukça mutlu olan çiftin çocuklarının cinsiyeti ise henüz belli değil.
EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR
6 ay sonra bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan ikiliden Erkin ise eşinin adeta üzerine titriyor! Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre ünlü futbolcu, Ovalı'nın bir dediğini iki etmiyor. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin öte yandan Beykoz Acarken'teki villasında bebek odası için 100 bin TL'ye tadilat yapmaya başlamıştı.
Şükran Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
- Son Dakika! Bahçeli, Mhp Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
- Hollywood'a Göz Diken Suudi Prens, Abd Yıldızlarına Kucak Açtı
- Hayat Hikayesini Anlattı, Hakkındaki Tüm İddialara Cevap Verdi
- Pazar Gezmesinde Olanlar Dikkat! Meteoroloji Sağanak İçin Saat Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
- Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar