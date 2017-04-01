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bebeğinizle ilk 6 ay uyumayın

BEBEĞİNİZLE İLK 6 AY UYUMAYIN

İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:50
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İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni doğan bebeklerle aynı yatağı paylaşmak, daha çok ilk aylarda görülen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) tehlikesini artırabiliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bebeğinizle  İlk  6  Ay  Uyumayın    haber

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