BEBEĞİNİZLE İLK 6 AY UYUMAYIN
İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, anne babalara yeni doğan bebekleri ile ilk 6 ay boyunca birlikte uyumamaları uyarısında bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni doğan bebeklerle aynı yatağı paylaşmak, daha çok ilk aylarda görülen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) tehlikesini artırabiliyor.
kaynak:sabah
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