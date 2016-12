Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Nuran Gök, Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, anne sütünün bebeğe verilebilecek ilk ve en güzel hediye olduğunu söyledi.







Gök, anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Ekim ayının ilk haftasının Emzirme Haftası olarak kutlandığını belirterek, “Annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediye olan anne sütü; bebeklerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimi için en uygun besindir. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi çok önemlidir. Bu nedenlerle; konunun önemini vurgulamak, gündem oluşturmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası ‘Emzirme Haftası' olarak kutlanmaktadır” dedi.







Emzirmenin önemine değinen Gök, şunları söyledi:







“Emzirme; anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir. Bebeklerde mutluluk ve güven duygusunu geliştirir. Bebeğin psikolojik gelişimini de etkiler. Bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar. Anneyi meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden kısmen korur. Anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden korur.







Şeker hastası annelerde insülin ihtiyacını azaltır. Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Sindirimi kolaydır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya gereksinimleri yoktur.







Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için vazgeçilmez seçenek olarak önermektedir. Ülkemizde, bebek ölümlerini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir.







Emzirme Haftası nedeniyle tüm sağlık kuruluşlarında anne sütü ve emzirme ile ilgili çalışmalar ve halk eğitimleri yoğun olarak devam etmektedir. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.”