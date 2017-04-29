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bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirmeye devam edin

BEBEĞİNİZİ 2 YAŞINA KADAR EMZİRMEYE DEVAM EDİN

Bebeklerin ilk altı ay boyunca tüm ihtiyaçlarını anne sütü karşılar. Altıncı aydan sonra beslenme ihtiyacını tek başına karşılayamasa da anne sütü vazgeçilmezdir. Bebek 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmeli, altıncı aydan sonra ek gıdaya geçilmelidir

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:43
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Yeni doğum yapan ve bebeği ek gıdalara geçiş aşamasında olan annelerin, bebeklerinin beslenmesi ile ilgili tüm kafa karışıklıklarını gidermek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman önemli bilgiler verdi. Bebeklerin doğru beslenmesi için annelerin bilinçli olması gerektiğini söyleyen Duman, şöyle konuştu: "Bebeklerin ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile, altıncı aydan itibaren anne sütünün yanı sıra bebeğin enerji ihtiyacını ve bazı mineralleri karşılaması için ek gıdalara başlanması gerekiyor. Ek gıdaya geçilmesi durumunda bebeklerin yarı katıdan, katı gıdaya doğru besin alımları da başlamış olur. Ek gıdalara geçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır; sıralama önemlidir. Bebeklerin böbrek fonksiyonlarını yormayacak, alerjik reaksiyon göstermeyecek, ağız-dil reflekslerine uygun katılıkta besinler seçilmeli, hangi ayda hangi besine başlanabileceğine dikkat edilmelidir. Burada kural, uygun besinlere sırasıyla geçerek, çocuğun 1 yaşında aile sofrasına oturmasını sağlamaktır." Bitki çayları, bal, bakla gibi besinler süt çocukluğu döneminde verilmesi uygun olmayan besinlerdir. İşte bebeğinize vereceğiniz tüm besinlerin özellikleri:

TUZ: Süt çocukluğu döneminde, giderilmesi gereken bir tuz ihtiyacı olmadığı ve tuzun da herhangi bir besin değeri bulunmadığı için, ilk bir yıl içerisinde bebeğin yiyeceklerine tuz katılmaması uygundur. Ayrıca, tuzsuz besinleri kolayca tüketebilecek bir tat algısına sahip bebeğin, bu dönemde tuzlu besinlerle beslenmesi, ileri dönemlerinde aşırı tuz tüketimine sebep olabilir.



 



kaynak:sabah








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