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Bebeğinize Emzik Verirken Asla Şekere Batırmayın
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bebeğinize emzik verirken asla şekere batırmayın

BEBEĞİNİZE EMZİK VERİRKEN ASLA ŞEKERE BATIRMAYIN

Annelerin kurtarıcısı emzik, doğru kullanılınca işe yarıyor. Uzmanlar, emziğin bebeklerde alışkanlık yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Tarih : 03 Mart 2017, 09:55
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ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Handan Kılınç, emziğin bebeğe verilirken asla şeker bal reçel veya mamaya bulaştırılarak verilmemesi gerektiğini vurguladı. Bunun hem ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini hem de bebekte alışkanlık haline geldiğini belirtti.



Dr. Kılınç bunun yerine sevdiği meyvelerin kullanılabileceğini söyledi. Öte yandan ağlayan bebeğin oyunlarla sakinleştirilebilceğini kaydetti. Handan Kılınç son olarak, emzik kullanımının enfeksiyona zemin hazırladığını ifade etti.



 



kaynak:sabah








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