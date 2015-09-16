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Bebeğinin sesiyle komadan çıktı

BEBEĞİNİN SESİYLE KOMADAN ÇIKTI

Doğumdan sonra komaya girdi, bebeğinin sesiyle uyandı...

Tarih : 16 Eylül 2015, 12:15
Puan Ver : Bebeğinin Sesiyle Komadan Çıktı(8/10)9


ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti'nde yaşayan 23 yaşındaki Shelly Cawley, acil sezaryen operasyonuyla doğum yaptıktan sonra girdiği komadan günler sonra bebeğinin sesiyle çıktı.



Rylan adlı bir kız bebek dünyaya getiren ancak doğumdan sonra kan pıhtılaşması nedeniyle komaya giren genç kadın doktorların müdahalelerine rağmen bir hafta komada kaldı. Daha sonra doğumda görev alan hemşire Ashley Manus'un aklına harika bir fikir geldi. Anne ve yeni doğmuş bebekler arasındaki ten temasının önemini bilen hemşire, Shelly ile Rylan bebeği bir araya getirmeyi önerdi. Rylan, ağlamaya başlayınca 7 gündür komada yatan Shelly Cawley bir süre sonra uyandı.








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