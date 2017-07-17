İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

BEBEĞİNİ SUSTURAMAYINCA ÖLDÜREN ANNEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Adana 'da Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi(8/10)4

ADANA'da 33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞLAYAN BEBEĞİNİ SUSTURAMAYINCA BEBEĞİN AĞZINI VE BURNUNU KAPATTI

12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı. İddiaya göre anne Habibe Oğuz, bebeğine mama yedirip uyutmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu kez ağlamaya devam eden bebeğin ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağızını ve burnunu kapatan anne, bebeğin hareketsiz kaldığını fark edince öldüğünü anladı.

"ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ÜZERİNE BIÇAK KOYDUM, KAÇTIM"

Gözaltına alınan Habibe Oğuz, tutuklandığı nöbetçi mahkemede olayı şöyle anlattı:

"Bir anda sinirlerim bozuldu. Sussun diye ağzını ve burnunu kapattım. 10 dakika kadar öyle bekledim. Hareketsiz kaldığını gördüm. Sonra kendisine gelir diye bekledim. Mutfağa kahvaltı hazırlamak için gittim. Döndüğümde hareket etmediğini fark ettim. Öldüğünü anladım. Üzerine bıçak koyarak kaçtım, ablamın yanına gittim. Pişmanım."

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Habibe Oğuz hakkında kendini savunamayacak çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Oğuz, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bebeğini  Susturamayınca  Öldüren  Anneye  Ağırlaştırılmış  Müebbet  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER