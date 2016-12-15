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bebeğini öldüren anneye müebbet hapis

BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNEYE MÜEBBET HAPİS

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir günlük bebeğini yastıkla boğup cesedini denize attığı iddiasıyla yargılanan anneye müebbet, ikiz kardeşine ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Tarih : 15 Aralık 2016, 11:51
Puan Ver : Bebeğini Öldüren Anneye Müebbet Hapis(5/10)2


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir günlük bebeğini yastıkla boğup cesedini denize attığı iddiasıyla yargılanan anne müebbet, ikiz kardeşi ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan bebeğin annesi Esra Özcan ile ikizi Kübra Özcan ve avukatları katıldı.



İkiz kız kardeşler, duruşmadaki savunmalarında bebeği öldürdüklerini kabul etmedi.



Sanık avukatları da öldürüldüğü öne sürülen bebeğin cesedine ulaşılmaması nedeniyle ortada somut kanıt olmadığını iddia ederek, sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığının doktor raporuyla ortaya konulmasını istedi.



Bu talebi yerinde bulmayan mahkeme heyeti, Yargıtay yolu açık olmak üzere Esra Özcan'a müebbet, ikizi Kübra Özcan'a ise 14 yıl hapis ceza verdi. Bebeğin babası olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cengiz B. ise beraat etti.



 



kaynak:aa








Etiketler: Bebeğini  Öldüren  Anneye  Müebbet  Hapis    haber

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