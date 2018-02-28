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Bebeğine Sigara İçiren Cani Baba Tutuklandı
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Bebeğine sigara içiren cani baba tutuklandı

BEBEĞİNE SİGARA İÇİREN CANİ BABA TUTUKLANDI

Endonezya'da yaşayan 36 yaşındaki baba, yaşı ve adı açıklanmayan bebeğinin ağzına sigara verip fotoğrafını internete yükleyince tutuklandı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Bebeğine Sigara İçiren Cani Baba Tutuklandı(6/10)2

Endonezya'nın Madura Adası'nın batısındaki Bangkalan Regency'de yaşayan adam, bebeğine sigara içirip fotoğrafını internete yükledi. 36 yaşındaki Muzammil adlı baba tutuklandı.

BABA TUTUKLANDI

Bangkalan Polis sözcüsü Bidarudin, "Bebek, kendi çocuğu olsa bile, sigarayı bebeğin ağzına koyduğumuz için babayı gözaltına altına aldık." açıklaması yaptı. Babanın 6 ay hapis cezası alması beklenirken fotoğrafı çeken 18 yaşındaki anne de davaya dahil edildi.

6 AY HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

Yerel basında, çocukları sigara içmeye teşvik etmek için Endonezya yasalarında kesin bir suçlamanın olmadığını belirtildi. Ancak Muzammil'in Çocuk Koruma Yasası uyarınca altı ay hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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