BEBEĞİNE SİGARA İÇİREN CANİ BABA TUTUKLANDI
Endonezya'da yaşayan 36 yaşındaki baba, yaşı ve adı açıklanmayan bebeğinin ağzına sigara verip fotoğrafını internete yükleyince tutuklandı.
Endonezya'nın Madura Adası'nın batısındaki Bangkalan Regency'de yaşayan adam, bebeğine sigara içirip fotoğrafını internete yükledi. 36 yaşındaki Muzammil adlı baba tutuklandı.
BABA TUTUKLANDI
Bangkalan Polis sözcüsü Bidarudin, "Bebek, kendi çocuğu olsa bile, sigarayı bebeğin ağzına koyduğumuz için babayı gözaltına altına aldık." açıklaması yaptı. Babanın 6 ay hapis cezası alması beklenirken fotoğrafı çeken 18 yaşındaki anne de davaya dahil edildi.
6 AY HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR
Yerel basında, çocukları sigara içmeye teşvik etmek için Endonezya yasalarında kesin bir suçlamanın olmadığını belirtildi. Ancak Muzammil'in Çocuk Koruma Yasası uyarınca altı ay hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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