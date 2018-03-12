BEBEĞİNE FAZLA GELEN SÜTÜNÜ ERKEKLERE SATARAK PARA KAZANIYOR
İki çocuk annesi 24 yaşındaki kadın, kaslarını geliştirmek isteyen erkeklere fazla gelen sütünü satarak yüklü miktarda para kazanıyor.
Kıbrıs'lı 24 yaşındaki Rafaela Lamprou isimli kadın, yedi ay önce oğlu Anjelo'yu doğurduktan sonra arta kalan sütünü vücut geliştiren kişilere satarak şimdiye kadar 25 bin TL para kazandı. Genç anne bu süreçte 500 litre süt sağarak sattı.
ÖNCE DİĞER ANNELERE VERMİŞ SONRA ERKEKLERE SATMAYA BAŞLAMIŞ
Anne, daha önce arta kalan sütünü saklama imkanı olmadığı için başka annelere verdiğini ama daha sonra erkeklerin gerek rejim için, gerekse vücut geliştirmek için sütünü talep etmeleri üzerine, sütünü erkeklere satmaya başladığını söyledi.
SÜTÜ ALANLAR TEST İSTİYOR
Rafaela, sütünü satmak için Facebook grubu kurduğunu, kendisinden süt talep eden kişilerin sigara ve alkol içmediğinden emin olmak için kendisini testten geçirdiklerini de söyledi. Eşi ve iki çocuğuyla beraber yaşayan kadın, her gün düzenli olarak sütünü müşterilerine gönderiyor.
EŞİ DE DESTEK VERİYOR
Rafaela günde yaklaşık 2 litre süt üretiyor. İlk başta bu fikir kendisine fazlasıyla garip gelmiş ama sonradan alışmış. Eşi de bu konuda Rafaela'ya destekçi oluyor.
Kaynak: haberinburada
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