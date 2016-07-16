

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun bir bebeği olacağı haberin veren Ömür Gedik yine çocuklarının cinsiyetinin de müjdesi verdi. İşte Ömür Gedik'in o yazısı



'Gülşen'in hamile olduğu haberini ilk ben vermiştim.



Yazılı basında Gülşen'in çocuğunun cinsiyetini de yine burada Kelebek'te yazmış olayım.



İlk Müzik Onair sitesinde okudum, sonra güvenilir kaynaklardan teyit ettim...



Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin kızları olacak.



Geçen gün doktor çıkışı görüntülenen Gülşen, bebeğinin cinsiyetini soran gazetecilere “henüz belli değil, sağlıklı olsun yeter” demişti.



Ozan Çolakoğlu'nun ilk evliliğinden bir oğlu var.



Aileye gelecek olan kız bebek, tabii ki Gülşen'in dediği gibi önce sağlıklı olsun.



Kendim de bir kız çocuğu annesi olarak ‘kız çocuk başkadır' diyerek bitireyim yazıyı.'