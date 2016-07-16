O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bebeğin cinsiyeti belli oldu!

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tarih : 16 Temmuz 2016, 14:16
Puan Ver : Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!(8/10)10


Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun bir bebeği olacağı haberin veren Ömür Gedik yine çocuklarının cinsiyetinin de müjdesi verdi. İşte Ömür Gedik'in o yazısı



'Gülşen'in hamile olduğu haberini ilk ben vermiştim.

Yazılı basında Gülşen'in çocuğunun cinsiyetini de yine burada Kelebek'te yazmış olayım.

İlk Müzik Onair sitesinde okudum, sonra güvenilir kaynaklardan teyit ettim...

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin kızları olacak.

Geçen gün doktor çıkışı görüntülenen Gülşen, bebeğinin cinsiyetini soran gazetecilere “henüz belli değil, sağlıklı olsun yeter” demişti. 

Ozan Çolakoğlu'nun ilk evliliğinden bir oğlu var.

Aileye gelecek olan kız bebek, tabii ki Gülşen'in dediği gibi önce sağlıklı olsun.

Kendim de bir kız çocuğu annesi olarak ‘kız çocuk başkadır' diyerek bitireyim yazıyı.'








Etiketler: Bebeğin  Cinsiyeti  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER