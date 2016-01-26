

Evlenecekleri konuşulan ikilinin arasındaki bu mühim konuşmanın mimarı meğer Ebru Şallı'ymış.Yeniden çocuk sahibi olmak istediğini ve adını ise "Sinan" koymayı planlayan Şallı'nın, Sinan Akçıl'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi.







Bunu açıkça dile getirmekten kaçınmayan Sinan Akçıl, "Bunun planı olmaz tabii ki ama böyle bir şey söyledi evet!







Benden değil de ondan böyle bir fikir çıkması şunu gösteriyor demek ki 1 Sinan'dan yorulmuşken 2 Sinan'a dayanabilecek durumda. Bu da beni mutlu etti ama şu anda böyle bir evlilik ya da çocuk planımız yok" diye konuştu.



