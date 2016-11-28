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bebeği ayakta sallamak zararlı mı?

BEBEĞİ AYAKTA SALLAMAK ZARARLI MI?

Bebeğin hayattaki ilk 1 yaşı, beyin gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Tarih : 28 Kasım 2016, 11:09
Puan Ver : Bebeği Ayakta Sallamak Zararlı Mı?(5/10)4


Bebeğin hayattaki ilk 1 yaşı, beyin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemde bebeği bir an önce uyusun diye ayakta sallamak, ağladığı için iki kolundan tutup sarsmak, bebeğin sağlığını olumsuz etkileyip, ciddi beyin hasarlarına neden olabiliyor.



Memorial Hizmet Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ramazan Sarı, sarsılmış bebek sendromu hakkında bilgi verdi ve anne babalara önemli önerilerde bulundu.



Zeka ve gelişim geriliğine neden olabilir



Sarsılmış bebek sendromu, bebeğin düzenli olarak maruz kaldığı travmalar sonucunda oluşan bir durumdur. Kafatasının kapandığı 6 – 12 aylık süreçte, bebeğin bu tip sıkıntılara maruz kalması; uzun dönemde zeka ve gelişim geriliği, motor fonksiyonlarının bozulması, hatta epilepsiye neden olabilmektedir.



Bebeğin kiminle yalnız kaldığı çok önemli



Ebeveynlerin bebeklerini ayaklarına bir yastık koyarak hızlıca sağa sola sallayarak uyutmaya çalışması, sarsılmış bebek sendromuna yol açabilmektedir. Sarsılma sırasında bebeğin beyni kafatasına çarpıp geri dönerken beyinde küçük hasarlanmalar ortaya çıkabilir. Sallanarak uyutulmak istenen bebekte sarhoşluk hissi ile uyuma isteği görülür. Anne babalar bu durumu bebeğin sallanarak uyumaya alıştığı şekilde değerlendirmektedir ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Bebek ağlarken, susması için vücudunu sarsmak da aynı etkiyi yapmaktadır. Bebek o yaşta kafasını tutamadığı için beyin kafa içinde zarar görmektedir. Bu sendrom çoğunlukla bebeklerini sabırsız ve şiddet eğilimli bakıcılara emanet eden ailelerin çocuklarında görülmektedir. Bebeğin yaşadığı sarsıntılar veya gördüğü şiddet fiziksel olarak belli olmuyorsa, bu durumun neden olduğu beyin hasarını fark edebilmek uzun zaman alabilmektedir. Bebekler gelişme çağında ve hareketli oldukları için aileler bebeğin vücudunda gördükleri morarma veya şişmeleri bebeğin bir yere çarpıp düştüğünü düşünerek önemsemeyebilir. Fakat bu düzenli olarak görülüyorsa sarsılmış bebek sendromundan şüphelenilebilir. Ailelerin bebeklerini tanımadıkları kişilere emanet ederken çok dikkatli olmaları gerekir.



Vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun



Aile bu konuda bir şüphe içerisindeyse, vakit kaybetmeden çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoruna başvurmalıdır. Çocuk doktoru beyinde yaşanan bir travmadan şüphelendiği takdirde aileyi beyin cerrahisi uzmanına yönlendirecektir. Eğer travma ilk defa olmuşsa, beyinde yalnızca o noktada hasar görülür. Fakat düzenli olarak bebek travmaya maruz kalmışsa, beynin farklı noktalarında hasarlar mevcuttur ve bu durum çekilen MR sonucunda rahatlıkla anlaşılabilir. Eğer ağır travma varsa zaten yaklaşım şekli değişir. Bu durumda yoğun bakımda tedavi altına alınması gerekebilecek hastalar bilinmektedir. Bebeklerin iyileşme potansiyeli daha yüksek olduğu için, verilecek tedaviler ve rehabilitasyon yöntemleri ile travmanın beyinde yarattığı hasarları giderme açısından fayda sağlayabilir. Tabii ki istenen hiçbir çocuk şiddet görmesin



 



kaynak:sonhaber






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