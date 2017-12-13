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Bddk'nın Boş Bulunan 4 Üyeliğine Atama Yapıldı
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BDDK'nın boş bulunan 4 üyeliğine atama yapıldı

BDDK'NIN BOŞ BULUNAN 4 ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, boş bulunan 4 üyeliğine atama yapıldı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Bddk'nın Boş Bulunan 4 Üyeliğine Atama Yapıldı(9/10)5

Haziran ayından beri boş bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliklerine atamalar yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, BDDK üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş atandı.

GÖREV DAĞILIMI

Fatih Rüştü Karakaş, Muhiddin Gülal'dan boşalan üyeliğin kalan süresi için görev yapacak. Yakup Asarkaya ise BDDK ikinci başkanı olacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, BDDK'ya üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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