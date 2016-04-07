

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Yönetmeliğine bir geçici madde ekleyen yönetmeliğe göre, bu yıl sonuna kadar bankalarca turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan ve ikinci grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek.







Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması koşuluyla birinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecek.







Bankalarca turizm sektörüne kullandırılan krediler ve diğer alacaklar dışında üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek.