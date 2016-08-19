

BDDK, MURAKKIPLARIN İNCELEDİĞİ HESAPLARI SAVCILIĞA GÖNDERDİ







BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart gibi isimlerinde hesaplarının incelendiği, ayrıca TÜRGEV, İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağandışı bir şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi.