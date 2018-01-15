BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışveriş için onay süresi olan 31 Ocak tarihinin son gün olduğunu ve bir daha uzatılmayacağını açıkladı.

İnternetten kartla alışverişin yapılması için üst üste süresi uzatılan onay işlemi için 31 Ocak 2018 tarihinin son tarih olduğuna vurgu yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı.

SÜRE İKİ DEFA UZATILMIŞTI

Banka kartlarının elektronik ticarette kullanımı için onay verme süresi daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ve ardından da 31 Ocak 2018'e uzatılmıştı. (Reuters)

Kaynak: haberinburada