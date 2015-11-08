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BBP'Lİ MUSTAFA DESTİCİ: GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRIM!


BBP'Lİ MUSTAFA DESTİCİ: GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRIM!
Tarih : 08 Kasım 2015, 11:08
Puan Ver : Bbp'li Mustafa Destici: Görevi Bırakmaya Hazırım!(10/10)11


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.  2011 seçimleriyle bugünkü seçimleri karşılaştırdığında 21 ilde BBP'nin oylarını artırdığını hatırlatan Destici, şunları söyledi:

 

"Bundan biraz daha fazla bir ilde oylarını düşürmüş, 30'a yakın bir ilde de oylarını muhafaza etmiş. Ama tabi oransal olarak bir kayıp yaşamış. Ortada her ne kadar bu seçim adaletsiz, haksız şartların eşit olmadığı bir seçim olsa da sonuç açısından başarısızlık var. Dolayısıyla da biz bunu buraya gelmeden önce divan heyetimizle istişare ettik ve değerlendirdik. Biraz sonra MKYK'daki arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Yarın da il başkanlarımızla bir araya gelerek bunu değerlendireceğiz.

 

İSTİFAYA HAZIRIM

 

Partimiz, hareketimiz için üzerime düşeni her zaman yapmaya hazır olduğumu ifade ettim. Burada yapacağımız istişareler neticesinde çok hızlı bir şekilde bir yol haritası belirleyerek bundan sonraki gidişatımızı da buna göre belirleyeceğiz. Ama bütün arkadaşlarım şundan emin olsun, ben Mustafa Destici olarak görevi bırakmaya hazırım. Ama bunu birileri gibi bir yerlere kapanmak, bir yerlere geçmek adına yapmayacağım, hareketin içinde kalarak yapacağım."








Etiketler: Bbp  Li  Mustafa  Destici  Görevi  Bırakmaya  Hazırım    haber

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