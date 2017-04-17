

Destici, "Partimiz ve camiamız 'Evet' kararıyla sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur. Bu anlamda referandum sürecinde 'Evet' kararı alan ve sahada olan parti mensuplarımıza, tabanımıza, camiamıza ve Alperen kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.



Tabii bu sonuç; ülkemizi, darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik darbelere, muhtıralara, cuntalara cesaret veren sistemden bugün itibariyle kurtarmıştır. Çünkü, ülkemiz 1982'den bu tarafa hem darbe Anayasası hem de darbe anayasasının ürünü olan bir sistemle yönetilmekteydi. Bugün milletimiz 'Evet' kararıyla artık darbe Anayasasıyla da yönetilmek istemediğini, darbe anayasasıyla yönetilemeyeceğini, darbe anayasasıyla oluşturulan bu sisteme net bir şekilde karşı olduğunu ortaya koymuştur." dedi.







kaynak:milliyet