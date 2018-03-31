BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur ittifakı ile ilgili ilkesel olarak ittifakın içinde olduklarını söyleyip, MHP ile sorun yaşandığı iddialarını yalanladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak milli ittifakın içinde olduklarını söyledi. MHP ile sorun yaşandığı iddialarına ise BBP lideri Destici " Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok" sözleriyle yanıt verdi.

"MHP İLE SORUNUMUZ YOK"

AK Parti, MHP ve BBP ittifakının, yerel seçimlere de olumlu yansıyacağını söyleyen, ittifak konusunda MHP ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok" dedi.

Kaynak: haberinburada