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Bbp Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan Beklediği Oy Oranını Açıkladı
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BBP LİDERİ DESTİCİ, CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BEKLEDİĞİ OY ORANINI AÇIKLADI


BBP Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan beklediği oy oranını açıkladı
Tarih : 22 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Bbp Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan Beklediği Oy Oranını Açıkladı(9/10)5

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Benim tahminim AK Parti, MHP ve BBP seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla yüzde 55 ile yüzde 60 arasındaki bir oyla seçimden galip çıkacaktır ve Türkiye tamamiyle yeni sistemle yönetilmeye başlanacak." dedi.

"DARBE SİSTEMİNDEN KURTULDUK"

Destici, kentteki programı kapsamında Akbez Mevkisi'ndeki bir restoranda, partisinin Hatay il teşkilatı üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Destici, burada yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki referandum kararıyla sistemin değiştiğini, Türkiye'nin 1980 darbe anayasasından ve bunun ürünü olan sistemden kurtulduğunu söyledi.

Yeni sistemin hayata geçmeye başladığını ve ilgili uyum yasaları sürecinin işlediğini ifade eden Destici, bunu önemsedikleri için yaptıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle paylaştıklarını belirtti.

"İTTİFAK SEÇİMDEN GALİP ÇIKACAKTIR"

Destici, AK Parti, MHP ve BBP'nin ortaya koyduğu irade beyanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi şekilde olursa olsun bu ittifak inşallah sağlanacaktır. Yeni sistem bu ittifakın başarısına bağlıdır. Başarılı olacaktır. Benim tahminim AK Parti, MHP ve BBP seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla yüzde 55 ile yüzde 60 arasındaki bir oyla seçimden galip çıkacaktır ve Türkiye tamamiyle yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Hem yönetimde istikrar sağlanacak, hem de Meclis'te temsilde adalet daha güçlü bir şekilde yerine gelecek. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sokakta esnafımızla görüştük. İnanılmaz bir memnuniyet var. 'Bunu sonuna kadar götürün başkanım.' diyorlar. Müthiş bir memnuniyet var. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğu, durduğumuz yerin ne kadar olduğunu da buradan görüyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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