BBP HEYETİ İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINDI
Konu ile ilgili BBP Medya'nın Twitter hesabından atılan tweette 'SON DAKİKA: İsrail polisi havaalanında Genel Başkan Yardımcınız İlker KAYALIOĞLU ve partililerimizi bir buçuk saat sorguya aldı.
Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici: Arkadaşlarım gelmeden pasaport kontrolüne gitmem uçağa binmem dedi' ifadelerine yer verildi.
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