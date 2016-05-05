O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BBP HEYETİ İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINDI


BBP HEYETİ İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Bbp Heyeti İsrail'de Gözaltına Alındı(8/10)7


Konu ile ilgili BBP Medya'nın Twitter hesabından atılan tweette 'SON DAKİKA: İsrail polisi havaalanında Genel Başkan Yardımcınız İlker KAYALIOĞLU ve partililerimizi bir buçuk saat sorguya aldı.

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici: Arkadaşlarım gelmeden pasaport kontrolüne gitmem uçağa binmem dedi' ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Bbp  Heyeti  İsrail  De  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER