

Konu ile ilgili BBP Medya'nın Twitter hesabından atılan tweette 'SON DAKİKA: İsrail polisi havaalanında Genel Başkan Yardımcınız İlker KAYALIOĞLU ve partililerimizi bir buçuk saat sorguya aldı.



Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici: Arkadaşlarım gelmeden pasaport kontrolüne gitmem uçağa binmem dedi' ifadelerine yer verildi.