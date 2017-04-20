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BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN MERAL AKŞENER'E DAVET


BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN MERAL AKŞENER'E DAVET
Tarih : 20 Nisan 2017, 10:03
Puan Ver : Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici'den Meral Akşener'e Davet(5/10)4


Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumun kazananının AK Parti, MHP ve BBP olduğunu savunarak, “Zafer bu 3 partinin zaferidir. ‘Evet' diyenlerin zaferidir. Bazıları Kürt oyları diye bir oydan bahsetmektedir. Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Bir kere, bu şekilde oyları tasnif etmek etnik bölücülüktür” dedi.



Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Destici, Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili de şunları şunları söyledi: “Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tüm ülküdaşlarıma çağrım şudur: Türkiye'nin, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil birleşmesine ihtiyaç vardır. Bizim amacımız tüm ülkücüleri birleştirmektir. BBP bu amaçla kurulmuştur. Ayrı bir heyecan aramalarına gerek yok. Burada parti var, ocak var, teşkilat var. Buyursunlar gelsinler. Buradan da daha geniş kucaklama yaparız.”



AKŞENER VE KORAY AYDIN'DAN İDDİALAR İÇİN AÇIKLAMA



MHP'den ayrılanların Meral Akşener'in önderliğinde Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) adı altında bir araya geleceği yolundaki iddialar, referandum sonrasında yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Meral Akşener, Twitter adresinden açıklama yaptı.



Akşener, “Parti kurma çalışmamız yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hukuku katlettiği, ‘abidik gubidik' işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır” dedi.



 



kaynak:habertürk








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