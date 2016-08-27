

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos tarihinde gözaltına alınan BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından buSabah adliyeye sevk edildi.







TUTUKLANDI







Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bayan sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Kartal ile birlikte adliyeye sevk edilen 19 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı, 10'u 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.