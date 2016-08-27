BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal'ın tutuklandığı bildirildi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos tarihinde gözaltına alınan BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından buSabah adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bayan sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Kartal ile birlikte adliyeye sevk edilen 19 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı, 10'u 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
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