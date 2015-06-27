BBG'Lİ SEMİH'İN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI ADETA SARSTI!
Melih Değirmenci'nin son hali!
Bir zamanların fenomenprogramı Biri Bizi Gözetliyor (BBG)'un yıldız başarılı yarışmacısı MelihDeğirmenci'nin İzmir'de pide salonu işlettiği ortaya çıktı. 2000 yılında BiriBizi Gözetliyor (BBG) programıyla Türkiye'nin kilitlendiği isim MelihDeğirmenci, şöhreti bir kenara bırakıp İzmir'de pide dükkanı işletmeye başladı.Yaptığı işi sevdiğini söyleyen Değirmenci, “Ben şöhret olduğumu kabul etmiyorumama tanınmış bir insanım. Biz herhangi bir şey üretmedik, bunun karşılığındabir şey beklemek de çok mümkün değil” dedi.
10 yıl önce yayınlanan BBG yarışması ile bir ara yıldızıparlayan Melih Değirmenci İzmir'de pide salonu işletiyor. Türkiye 'de 2000yılında izlenme rekorları kıran Biri Bizi Gözetliyor (BBG) reality şovunununutulmayan ismi İzmirli Melih Değirmenci, geçmişteki şaşalı hayatını birkenara bıraktı ve işveren oldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar