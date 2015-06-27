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bbg'li semih'in son hali sosyal medyayı adeta sarstı!

BBG'Lİ SEMİH'İN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI ADETA SARSTI!

Melih Değirmenci'nin son hali!

Tarih : 27 Haziran 2015, 09:50
Puan Ver : Bbg'li Semih'in Son Hali Sosyal Medyayı Adeta Sarstı!(5.8/10)5


Bir zamanların fenomenprogramı Biri Bizi Gözetliyor (BBG)'un yıldız başarılı yarışmacısı MelihDeğirmenci'nin İzmir'de pide salonu işlettiği ortaya çıktı. 2000 yılında BiriBizi Gözetliyor (BBG) programıyla Türkiye'nin kilitlendiği isim MelihDeğirmenci, şöhreti bir kenara bırakıp İzmir'de pide dükkanı işletmeye başladı.Yaptığı işi sevdiğini söyleyen Değirmenci, “Ben şöhret olduğumu kabul etmiyorumama tanınmış bir insanım. Biz herhangi bir şey üretmedik, bunun karşılığındabir şey beklemek de çok mümkün değil” dedi.



10 yıl önce yayınlanan BBG yarışması ile bir ara yıldızıparlayan Melih Değirmenci İzmir'de pide salonu işletiyor. Türkiye 'de 2000yılında izlenme rekorları kıran Biri Bizi Gözetliyor (BBG) reality şovunununutulmayan ismi İzmirli Melih Değirmenci, geçmişteki şaşalı hayatını birkenara bıraktı ve işveren oldu.








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