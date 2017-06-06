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bbg melih geri döndü!

BBG MELİH GERİ DÖNDÜ!

Bir dönemin efsane yarışması BBG'nin birincisi Melih Değirmenci, oyunculuğa geri döndü. 'BÜYÜ 2' filminde rol alan Melih Değirmenci, rol gereği kendini yaktı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:07
Puan Ver : Bbg Melih Geri Döndü!(6/10)8


2000'li yılların en popüler yarışma programı BBG'nin birincisi olan Melih Değirmenci, yeni bir sinema filmi ile geri dönüyor.



Yarışma sonrası 3 dizi, 2 TV filminde rol aldıktan sonra bir albüm de çıkararan Melih Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitmişti.



Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan Melih Değirmenci, yeniden oyunculuğa döndü.



Melih Değirmenci, yapımcılığını Servet-Ebru Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Adnan Gülerin oturduğu ve 23 Haziran'da vizyona girecek olan BÜYÜ 2 filminde oynadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bbg  Melih  Geri  Döndü    haber

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