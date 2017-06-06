

2000'li yılların en popüler yarışma programı BBG'nin birincisi olan Melih Değirmenci, yeni bir sinema filmi ile geri dönüyor.







Yarışma sonrası 3 dizi, 2 TV filminde rol aldıktan sonra bir albüm de çıkararan Melih Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitmişti.







Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan Melih Değirmenci, yeniden oyunculuğa döndü.







Melih Değirmenci, yapımcılığını Servet-Ebru Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Adnan Gülerin oturduğu ve 23 Haziran'da vizyona girecek olan BÜYÜ 2 filminde oynadı.







kaynak:milliyet