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BBC'YE KONUŞAN ERDOĞAN AB'YE REST ÇEKTİ: VAKTİMİZİ ÇALMAYIN


BBC'ye Konuşan Erdoğan AB'ye Rest Çekti: Vaktimizi Çalmayın
Tarih : 12 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Bbc'ye Konuşan Erdoğan Ab'ye Rest Çekti: Vaktimizi Çalmayın(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. HARDtalk programında Zenab Badawi'nin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceğini" ifade etti. Erdoğan eğer AB Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye bunu 'rahatlatıcı' bulacak' dedi.

"LÜTFEN DÜNYAYI BU YALANLARLA KANDIRMAYALIM"

Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.

"AÇIKÇA SÖYLESİNLER BİZİM İÇİN RAHATLATICI OLUR"

AB zamanımızı boşa harcıyor diyen Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.

"AB, ZAMANIMIZI BOŞA HARCIYOR"

Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu" dedi.

"TÜRKLER, AB'YE GİRMEK İSTEMİYOR"

Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun 'AB'ye girmek istemediğini', AB'nin Türkiye'ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu düşündüğünü savundu.

Tamamı 14 Temmuz'da BBC World News'de yayınlanacak söyleşide Erdoğan, "Tüm bunlara rağmen, biz kısa bir süre daha AB ile samimi olmaya devam edeceğiz. Bunun bize ne getireceğini göreceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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