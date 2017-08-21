BBC YAZARI: FENERBAHÇE, OUMAR NİASSE'I BİTİRMEK ÜZERE
BBC yazarı ve programcısı Oluwashina Okeleji'nin iddiasına göre Fenerbahçe, Everton'dan Oumar Niasse'ı transfer etmek üzere. Niasse daha önce Akhisar Belediyespor'da oynamıştı.
Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, bir forvet oyuncusunu daha transfer etmek üzere. BBC yazarı ve programcısı Oluwashina Okeleji'nin iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Everton'dan Oumar Niasse'yi bitiriyor.
EVERTON'A 18 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2013/2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'da forma giyen Niasse, 5 milyon 500 bin Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Rusya'da yıldızını parlatan Senegalli oyuncu, 2015/2016 sezonunun ortasında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutmuştu.
Niasse, Everton'da hayal kırıklığı yaratınca geçen sezon Hull City'ye kiralandı. Bu sezon tekrar Everton'a dönen futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.
Vardar mağlubiyetinin ardından transferde hızlanan Fenerbahçe'nin Gustavo Gomez, Emre Mor ve Oumar Niasse'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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