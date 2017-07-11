İngiltere'de canlı yayındaki muhabirin ardında yaşanan kovalamaca kazayla bitti. Koşarak yola fırlayan şahsa iki katlı otobüs çarptı, panik yaratan o anlar anbean kameralara yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Yüksek Mahkeme yakınlarında canlı yayın yapan BBC ekibi, kaldırımda başka bir adam tarafından kovalanan bir adamın iki katlı bir otobüsün altında kalmasını görüntüledi.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Koşarak yola fırlayan şahsa iki katlı otobüs çarptı. Şahsın kazadan küçük yaralarla kurtulduğu belirtilirken, canlı yayında yaşanan bu olay herkesi şaşkına çevirdi.

BBC EKİBİ PANİK OLDU

koşarak yola çıkan adama iki katlı otobüsün çarpma anını görüntüleyen BBC ekibi olayın ardından kısa süreli panik yaşandı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra açıklama yapan polis, otobüsün adama vurmadığını sadece ani bir fren yaptığını belirtti. Ayrıca adamın hasteneye götürülüp götürülmediğini de bilmediklerini açıkladı.

Kaynak: haberinburada