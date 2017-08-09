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BBC Çalışanının Cinsel İçerikli Film İzlediği Görüntü Ekrana Yansıdı

BBC ÇALIŞANININ CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜ EKRANA YANSIDI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalışanlardan birinin cinsel içerikli film izlediği görüntüler haber bülteninde ekrana yansıdı. Görüntüyü fark eden izleyiciler büyük bir şok yaşadı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Bbc Çalışanının Cinsel İçerikli Film İzlediği Görüntü Ekrana Yansıdı(7/10)3

Dünyanın en önemli haber televizyonları arasında yer alan İngiliz yayın kuruluşu BBC'de dün akşam büyük bir skandal yaşandı.

KADININ SOYUNDUĞU GÖRÜLÜYOR

Spiker Sophie Raworth 10 haberlerini sunarken, arkasındaki bilgisayarlardan birinde bir kadının soyunduğunu gösteren görüntü yer aldı. İngiliz basını, kanal çalışanlardan birinin cinsel içerikli filmi izlerken yakalandığını aktarıyor.

İZLEYENLER BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

3,8 milyon kişi tarafından izlenen News at Ten haber bülteninde çıplak görüntüyü fark edenler, büyük bir şok yaşadı.

İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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