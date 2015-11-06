

Şİmşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:







Asgari ücretin 1300 tl olmasıyla ilgili komisyonda farklı bir tavır ortaya çıkması mümkün mü?







"Biz ne söz verdiysek onun gereği yapılacak. Komisyon, işçi, devlet ve işverenden oluşuyor. Ama devlet kimin tarafında oy kullanırsa belirleyici oluyor. Ama asgari ücretlimize söz verdik 1300 lira yapılacak. Bu konuda hiç tereddüt olmasın. Asgari ücretin artışı ile yaşanacak ilave yükü tamamen devletin karşılaması olası değil ama bazı sektörler için ilave teşvik gelebilir.



"İŞ ALEMİ YÜKÜN ÖNEMLİ KISMINA KATLANMAK ZORUNDA"







Yükün önemli bir kısmına iş alemi katlanmak zorunda kalacak.







Bizden hani bütün yükü alın yaklaşımları çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Ha belli sektörlerde, mesela geleneksel rekabet gücünün zayıf olduğu alanlar var, onlara ilave teşvikler getirilebilir ki getirilmesi de lazım. Fakat, devlet bu vaatte bulundu yükü üstüne alsın yaklaşımı doğru değil.







"VAATLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"



Bütün vaatlerimizin arkasındayız. Seçim vaatleri yaz sıcağında buza yazılmış vaatler değildi. Hep söyledim ben. Ne biz kandıran ne de kandırılan oluruz. Mahsurlu bulduğumuz bazı hususları dahi, eğer söz verdiysek ekonomik açıdan hangi açıdan olursa olsun mutlaka yerine getireceğiz. Tereddüt yok. Maliye olarak, zaten bütün vaatlerin bir ucu Maliye'ye dokunuyor. Arkadaşlar teknik anlamda hazırlıkları yapıyorlar. Bana da gönderdiler, ben de baktım. Vaatlerimizi çok da hızlı şekilde, beyannamemizde ön gördüğümüz çerçevede gerçekleştireceğiz."



Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda gelişme olacak mı?







O konuda en ufak bir tereddüt yok. Bütün mesele hangi işlerin asli işe girdiği, hangi konuların yardımcı olduğu konusudur. Biz çalışmamızı yapıp gönderdik. Ama işin özü şu. Yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimiz üç yıllık sözleşmeler yapacaklar, kıdem tazminatı hakkı, yıllık izin hakları olacak. Üç aşağı kadrolu kardeşlerimiz gibi düzenleme olacak.







Bizim esnek, verimliliği yüksek işçi çalıştırma modellerini de devam ettirmemiz lazım, ona yardımcı Yemek, maliye bakanlığının işi değil. Bizim aşçı istihdam etmemiz doğru olmaz. Maliye bakanlığının işi belli. Sağlık işi sağlık bakanlığının. Yardımcı işler devam edecek, hakları daha da iyileştirilecek. Fakat asli işi yapanlar onlar kadroya alınacak. Yönetmelik çalışmamızı biz ilgili bakanlığa sunmuştuk.







100 günlük eylem planına taşeron işçiler yetişecek mi?







"Üç aşağı beş yukarı 100 gün içerisinde bütün bu konular derlenip toparlanabilir. Önce bir geçici bütçe kanunu çok önemli. İkincisi, tabi ki 2016 bütçesinin hazırlanıp normal komisyondan bütün parlamentodan geçirilmesi gerekiyor. O da zaman alacak bir süreç. O bahsettiğimiz hususların bazıları idari kararlardır. Ama mesela emekli kardeşlerimize 1200 lira ilave maaş, o kanun gerektiriyor. Onu da hızlı şekilde çıkartmamız lazım."







Bu kanun geçtiği tarihi itibariyle asli işte çalışanlar, ama tabi bu arada fırsatçılık yapanlar, asli işte yardımcı işçileri çalıştırmışlarsa bilmiyorum.







Önemli olan burada konu şu. Devletin asli pozisyonlarında biz kadrolu eleman çalıştıracağız. Dolayısıyla geride kalanlar detay bu aşamada.







TÜRKİYE VİETNAM'LA BENZER MALLARI ÜRETMEYE DEVAM EDERSE…







Ben hep söyledim burada, türkiye bilgi yoğun teknolojik ürünler yönetse asgari ücret çok yüksek seviyelerde belirlenir. Ama Türkiye, yanlış anlaşılmasın gidip Bangladeş Vietnam'la Kamboçya'yla benzer malları üretmeye devam ederse zorlanır tabi.







Niye siz 7 Haziran öncesinde çıkıp, bir saniye bizim kesemizden niye böyle bol vaatte bulunuyorsun demeleri lazımdı. Ama demediler, hiç ses çıkmadı. Gelinen noktada biz verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç gecikme olmayacak. Belli sektörlere ilave teşvikler gelebilir. Fakat genel anlamda yük özel sektörde olacak.







Seçim sonucu, ekonomideki belirsizlik sona erdi diyebilir miyiz?







Siyasi belirsizlik azaldı. Belirsizlik hiçbir zaman tamamen kalkmaz. Geçen uluslararası yatırımcılarla konuştuk. Ben fazla konuşmadım, millet bize yetki verdi, artık reform zamanı şeklinde kısa konuşma yaptım. O sorulardan hala bir takım soru işaretleri olduğu belli. İnşallah partimiz, hükümet kuracak. Bu hükümet hızlı şekilde önce geçici bütçe, daha sonra da reform gündemi…







Şimdi kredibilite konuşmayla kazanılmıyor. Güzel sözler söylemek sizi bir yere götürmüyor. Güçlü bir hükümet programı önemlidir. Bu programın çok efektif şekilde hayata geçirilmesi… Mesela ilk yıl içerisinde bütün reformların yasal altyapısının tamamlanmış olması, tamamının. Ondan sonra da güçlü bir uygulama. Esas olan budur. Kredibilite rasyonel politikayla başlar, ama esas olan uygulamadır. Bugün bütün dünya reformdan bahsediyor. Ama bahsetmek yetmiyor.







Şu anda Türkiye'nin önünde muazzam bir fırsat var. Hakikaten heyecan verici bir dönem. Çok hızlı şekilde Türkiye'nin yapısal dönüşümünü başaracak, Türkiye'de refah artışını sağlayacak çok yüksek tempoda kapsamlı bir reform programı… Şu anda bizim de iddiamız bu. Bizim programımız bu, parti beyannamesine bakarsanız herkes vaatlerden bahsediyor. Reform, projeler işin en önemli boyutu. Aslolan, vatandaşımızın da ilgilenmesi gereken husus reformların hızlı şekilde hayata geçirilmesi.







Reform başlığında öncelik hangisinde?







Topyekûn her alanda. Bizim hiç zamanımız yok. 1250 tane mikro reform var. 25 sektörel dönüşüm programı. Onun içinde her şey var. Kamu maliyesi, harcamaların rasyonelleşmesi. Bizim çok kapsamlı bir yol haritamız var. Ve detaylara kadar inilmiş. Hangi kurum, hangi tarihte hangi reformu uygulamaya koyacak. Çünkü şimdi verimliliği, inovasyonu artırma zamanı, enerjide dışa bağlılığı azaltma zamanı. Bu reform programına da başladık aslında. Ama bizim şimdi görünür bir şekilde, belki de ilerleme raporlarını yayınlayacak şekilde, bizim bu reform gündemini Türkiye gündemi yapmamız lazım.







Ayrışmanın başka hiçbir sihirli formülü yok. Elimizde sihirli değnek yok. Şimdi siyasi istikrar var. Anayasal çoğunluk olsaydı bir takım hususlar da gerekli hakikaten… Kamu iradesinde yeniden yapılandırma anlamında söylüyorum. Onun olmadığını varsayıp, uzlaşarak, anayasa güçlü şekilde değişirse bu ülke için büyük kazanım olur. Bir başkanlık sistemi doğru olur, hiç tereddüt yok.







Mükemmeli yakalayamamız halinde, o zaman bizim yapabileceklerimize yoğunlaşmamız lazım.