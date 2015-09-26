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BAZI BÖLGELERE 11 GÜN GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK


BAZI BÖLGELERE 11 GÜN GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK
Tarih : 26 Eylül 2015, 11:08
Puan Ver : Bazı Bölgelere 11 Gün Giriş-Çıkış Yasak(5/10)5


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerdeki terör olaylarının ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığına dikkat çekilen açıklamada, 'Valilik makamımız öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır' denildi.



 







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