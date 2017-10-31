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Bazı Anlar Paha Biçilemez! Alzheimer Annenin Kızını Tanıması Gözleri Yaşarttı

BAZI ANLAR PAHA BİÇİLEMEZ! ALZHEİMER ANNENİN KIZINI TANIMASI GÖZLERİ YAŞARTTI

Hayatta öyle anlar olur ki normalde sıradan görünen şeyler bir anda sizi en çok sevindiren ya da duygulandıran olaylara dönüşebilir. Bunun güzel bir örneği de geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşandı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 10:30
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Alzhemier oldukça zor bir hastalık. İnsanın anılarının günden güne silikleşmesi, bir yerden sonra en yakınlarını bile tanıyamamasına sebep oluyor. Çok sevdiğiniz, uzun yıllarınızı birlikte geçirdiğiniz, belki de en yakınınız olmuş insanların size boş gözlerle bakması dayanılır gibi değil.

ANNE KIZINI TANIDI

İngiltere'de bir klinikte yatan Alzeheimer hastası yaşlı kadının uzun süredir tanımadığı kızını tekrar hatırladığı o anlar gözlerinizi dolduracak. Bazı anlar o kadar kıymetli ki, normalde çok ufak ya da anlamsız görünen şeyler o anlarda paha biçilemez hale gelebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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