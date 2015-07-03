

Bülent Arınç, 12 yılda girdikleri 9 seçimden başarıyla çıkmış bir partinin bu seçimden birinci parti olmasına rağmen tek başına iktidar olamamasına üzüldüklerini söyledi. Oturup ağlayacak halde olmadıklarını belirten Arınç, "Tek başına iktidar olamazsanız dahi fevkalade bir başarıya imza attınız. CHP ve MHP'nin 35 ilden, barajı geçen partinin de 14 ilde milletvekili var. Diğerlerinde yok. Biz 76 ilin 58'inde birinci partiyiz. Türkiye'nin her yerinde biz varız. 5 ilden çıkaramadık, ama orada da 2'nci partiyiz. Bu açıdan baktığınız zaman yüzde 41 ile başarılı bir sonuç aldığını düşünüyorum" dedi.



"Durmak yok yola devam" sloganının boşuna söylenmediğini dile getiren Arınç, "Başbakanımız balkon konuşmasında haydi yeniden ‘Bismillah' dedi. Bismillah her hayrın başıdır, biz de ona onunla başlarız. O saatten sonra biz çalışıyoruz, sizler de çalışacaksınız. Önümüz muhtemel bir seçimdir. Hükümet kurmak için seçim muhtemelen geç bir tarihte olacaktır. Hükümet kurulduktan sonra da yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet kalkacağız ve ne söz vermişsek tek tek yerine getireceğiz. Türkiye'de hala Ak Parti iktidarda diye dışarısı da rahat içerisi de. Yunanistan'ın düştüğü duruma düştü mü Türkiye? Bu hükümet giderse o zaman onlar düşünsün derler. Onlar, ‘Bu hükümeti yıkalım da memleket ne olursa olsun' hesabıyla 4. bir partiye baraj aştırarak tek başına iktidardan uzaklaştırılanların vebalinin çok büyük olduğunu söylemek istiyorum. Allah'a ve millete hesaplarını versinler" diye konuştu.